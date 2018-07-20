ضبط عاطل سرق مواد بناء من موقع شركة بترول و4 بحوزتهم مخدرات بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث رأس غارب من ضبط عاطل سابق اتهامه فى 5 قضايا سرقة وتبديد، بحوزته بعض الأسياخ الحديدية فى سيرة دائرة القسم.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بقيامه بسرقتها من موقع الشركة العامة للبترول وباستدعاء مسئول الشركة تعرف على المسروقات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1265 جنح قسم رأس غارب لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكن ضباط مباحث قسم حماية الآداب عند فحصهم الشقق المفروشة من ضبط ربة منزل مقيمة شارع المدارس – أول الغردقة بحوزتها 60 قرصا لعقار التامول المخدر و300 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط أقرت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8236 /2018 جنح قسم أول الغردقة وأخطرت النيابة العامة.

وتم ضبط عاطل مقيم زرزارة ثانى الغردقة السابق اتهامه فى 8 قضايا "تسول – سلاح أبيض – سرقة" بحوزته قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن 80 جراما و635 جنيها، وهاتف محمول عند سيره بمنطقة زرزارة دائرة القسم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6996/2018 جنح قسم ثان الغردقة وأخطرت النيابة العامة.

كذلك تمكنت مباحث الآداب وقسم ثام الغردقة من ضبط عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة أقراص وحشيش بقصد التعاطى، تم تخرير المحاضر اللازمة واخطرت النيابة العامة.

وشنت وحدة مباحث المرور حملة مشتركة مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدى السيارات تحت تأثير المواد المخدرة أسفرت عن ضبط سائق مقيم شارع الكورنيش أول أسوان، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 488 جنح مرور قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 25 كجم من لحوم وكبدة غير صالحة داخل مطعم بمنطقة الكوثر بالغردقة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 8150 جنح ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة، كما تم ضبط القضايا 10 قضايا تموينية أخرى متنوعة.