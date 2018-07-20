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الجمعة، 20 يوليه 2018 02:43 م
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صور.. وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح معرض ديارنا بالإسكندرية

الجمعة، 20 يوليه 2018 02:40 م
صور.. وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح معرض ديارنا بالإسكندرية وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح معرض ديارنا
الإسكندرية - جاكلين منير
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افتتحت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى يرافقها الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية معرض "ديارنا" للأسر المنتجة، اليوم الجمعة، ويقام بمركز شباب سموحة، وأشادت بالمعروضات واستمعت إلى شرح الأسر المنتجة وأكدت تقديم كامل الدعم لهم.

ويشارك فى المعرض 8 محافظات هى المنوفية والدقهلية والغربية والقليوبية وسوهاج والإسكندرية ودمياط والقاهرة.

ويضم المعرض منتجات متنوعة من الصدف والنحاس والسجاد والكليم والمفروشات بأنواعها والإكسسوار والعبايات الحريمى والرجالى والملابس القطنية ومستلزمات الديكور.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للأسر المنتجة بالإسكندرية

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