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صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد المرحلة الثالثة والأخيرة لتطوير منطقة الغابة

الجمعة، 20 يوليه 2018 03:10 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد المرحلة الثالثة والأخيرة لتطوير منطقة الغابة المحافظ يتفقد منطقة الغابة
الإسماعيلية – جمال حراجى
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تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية،منطقة الغابة والطريق الدائرى لمتابعة ما يجرى تنفيذه من إستكمال أعمال تشطيبات المرحلة الثالثة والأخيرة للتطوير والتجميل لمنطقة الغابة،وبدء زراعة المسطحات الخضراء بالنجيل بمساحة قدرها 7 أفدنة بعد تسوية الأرض وإعدادها وتجهيزها لتكتمل المساحة الإجمالية للغابة والتى تبلغ 23 فدانا بالإضافة لتجميل المناطق الوسطى بالغابة واستكمال تركيب الكشافات وأعمدة الإنارة وإنشاء المشايات وإستكمال الممشى الدائرى حول الغابة، بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتيرالعام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثان، والمهندس عبد الحميد عامر رئيس حى ثالث، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ خلال الجولة بجهود جميع العاملين بالحي وجهاز التطوير والتجميل ووزارة البيئة وجهاز التعمير، وكل من ساهم وشارك فى أعمال تطوير وتجميل الغابة، وإحياء تلك المنطقة التى أصبحت متنفسا ورئة لشعب الإسماعيلية ومتنزها مفتوحا لشعب ومواطني المحافظة وضيوفها وزوارها من مختلف المحافظات، كما أكد على أن جهود الجهاز التنفيذى للمحافظة فى مجال التطوير والتجميل لن تتوقف وسوف يستمر المضى قدما فى تنفيذ تلك الأعمال فى مختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

وشملت جولة المحافظ ومرافقيه تفقد أعمال التشطيبات النهائية للجزيرة الوسطى أمام جامعة قناة السويس و مدخل نفق المشاه وصيانة ورفع كفاءة النافورة أمام النفق، بالإضافة الى متابعة الأعمال التى يجرى تنفيذها لتجميل وصيانة الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بداية من منطقة التقاء الطريق الدائرى مع طريق بورسعيد، وحتى ميدان مسجد الدوحة وميدان حارس التاريخ، والتى تشمل أعمال صيانة الأرصفة والبلدورات وأعمدة الإنارة والكشافات واستبدالها بلمبات الليد الموفرة للطاقة، وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار.

وأكد المحافظ خلال الجولة على ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل بالمشروع لسرعة إنجازه، وفقا للبرنامج الزمني المحدد له من اجل الحفاظ على الوجه الجمالى المشرق للمحافظة،مشيرا إلى أن الإسماعيلية أصبحت محط أنظار العالم أجمع نظرا لموقعها الإستراتيجى الفريد فى قلب المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس،وفى إطار إستكمال تنفيذ أعمال وبرامج خطة التنمية لمحافظة الإسماعيلية، وإستكمالا لخطة المحافظة  للتطوير والتجميل، والعمل على الحفاظ على الوجه الحضارى والجمالي المشرق للاسماعيلية.

1- المحافظ أثناء الجولة
المحافظ أثناء الجولة
2- تطوير الطريق الددائرى
 تطوير الطريق الددائرى
3- المحافظ يتفقد منطقة الغابة
المحافظ يتفقد منطقة الغابة
4- تطوير منطقة الغابة
تطوير منطقة الغابة
5- المحافظ ومرافقوة يتفقدون منطقة النفق أمام الجامعة
 المحافظ ومرافقوة يتفقدون منطقة النفق أمام الجامعة
6- تطوير أمام الغابة بالطريق الدائرى
تطوير أمام الغابة بالطريق الدائرى

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