صور.. رفع 65 طن نواتج تطهير ترع فى قرية الحواويش بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج،رفع 65 طن من نواتج تطهير الترع بطريق الطواحين بقرية الحواويش بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم ومجلس قروى الحواويش وإدارة رى أخميم ، وذلك فى اطار خطة المحافظة لتطهير الترع والمصارف والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين .

ومن جانبه أوضح محمود امام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم فى بيان للمحافظة ، أنه تم الدفع بمعدات وعمال الوحدة المحلية بالتنسيق مع ادارة رى اخميم , فى حملة استمرت لمدة 3 ايام تم خلالها رفع 65 طن من مخلفات التطهير بطريق الطواحين , وتمهيد الطريق عقب الانتهاء من اعمال رفع المخلفات لتيسير حركة المرور .

وشدد "عبدالمنعم" على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بالتنسيق المستمر مع مديرية الرى لتطهير الترع والمصارف بنطاق المحافظة ورفع المخلفات ونواتج التطهير أولا بأول ، حفاظا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين وتيسير حركة المرور .



رفع نواتج تطهير ترع



رفع نواتج تطهير ترع



رفع نواتج تطهير ترع