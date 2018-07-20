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صور.. رئيس نيكاراجوا يتهم الأساقفة "بالتآمر" ضده

الجمعة، 20 يوليه 2018 06:57 ص
صور.. رئيس نيكاراجوا يتهم الأساقفة "بالتآمر" ضده دانيال أورتيجا رئيس نيكاراجوا
ماناجوا (أ ف ب)
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اتهم رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا، خلال احتفال بالذكرى ال39 لانتصار الثورة الساندينية الخميس، الاساقفة بالعمل على المشاركة فى "مؤامرة" تهدف الى اقالته.

وقال أورتيجا بعد ظهر الخميس فى احتفال حضره آلاف من انصاره فى ماناجوا "يؤلمنى ان اساقفتى تصرفوا مثل انقلابيين (...) لم يعودوا مؤهلين ليكونوا وسطاء او شهود" فى الحوار "لان رسالتهم كانت الانقلاب".

واكد أورتيجا الذى حضر الاحتفال مع زوجته نائبة الرئيس روزاريو موريو ان "العديد من الكنائس تستخدم ثكنات لتخزين الاسلحة، لتخزين القنابل".

ويقوم الاساقفة بوساطة بين الحكومة والمعارضة فى الازمة السياسية التى قتل خلالها اكثر من 280 شخصا وجرح حوالى الفين آخرين خلال ثلاثة اشهر.

ودعا المؤتمر الاسقفى فى نيكاراجوا الذى يترأسه الكاردينال ليوبولدو برينيس الى اصلاح فى السلطة وتنظيم انتخابات عامة مبكرة فى 2019 بدلا من 2021 سنة نهاية ولاية أورتيجا الذى رفض هذه المقترحات.

وبعد خطاب أورتيجا القاسي، قال اسقف ماناجوا سيلفيو بايز فى تغريدة على تويتر ان الكنيسة لا تتألم بسبب الشتهير بها بل تتألم "من اجل المعتقلين المسجونين ظلما ومن اجل الذين يهربون من القمع".

الآلاف من مؤيدى رئيس نيكاراجوا
الآلاف من مؤيدى رئيس نيكاراجوا

 

رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا
رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا

 

مؤيدى رئيس نيكاراجوا يحتشدون حوله
مؤيدى رئيس نيكاراجوا يحتشدون حوله

 

مؤيدى رئيس نيكاراجوا
مؤيدى رئيس نيكاراجوا

 


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