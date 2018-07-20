video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 10:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شكوك فى كوريا الجنوبية بعد مزاعم العثور على حطام "سفينة الكنز"

الجمعة، 20 يوليه 2018 09:13 ص
شكوك فى كوريا الجنوبية بعد مزاعم العثور على حطام "سفينة الكنز" سفينة حربية روسية- أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

عبر خبراء فى سول عن شكوكهم فى ما أعلنته شركة كورية جنوبية من أنها عثرت على حطام سفينة حربية روسية بداخلها "كنز" من الذهب تعادل قيمته 130 مليار دولار قبالة ساحل البلاد.

كانت شركة شينيل جروب التى تأسست الشهر الماضى قد قالت يوم الثلاثاء، إنها عثرت على حطام ديمترى دونسكوي، وهى سفينة حربية روسية مصفحة بنيت فى ثمانينيات القرن التاسع عشر وغرقت عام 1905 بعد أن قاتلت سفنا حربية يابانية.

وقالت الشركة، إن السفينة تحوى ذهبا بقيمة 150 تريليون وون (130 مليار دولار) وإنها ستقدم الأسبوع المقبل أدلة تدعم ما تقوله. وذكرت فى بيان أنها "الجهة الوحيدة فى العالم" التى اكتشفت السفينة.

وجاء البيان مصحوبا بصور ومقطع فيديو لحطام، بما فى ذلك جزء بدا أنه يظهر اسم السفينة. وقالت الشركة إن فريق البحث ضم خبراء من بريطانيا وكندا وكوريا الجنوبية.

وقال باك سونج-جين المتحدث باسم الشركة لرويترز "نعتقد بوجود صناديق ذهب، هذا مثبت تاريخيا".

لكن الإعلان قوبل بالشك من جانب معهد كوريا لعلوم وتكنولوجيا المحيطات الذى تديره الحكومة والذى أبلغ وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بأنه عثر على الحطام عام 2003.

ولم يرد المعهد على طلب للتعقيب، لكن موقعه الإلكترونى يعرض صورا يعود تاريخها لعام 2007 ويقول إنها لحطام السفينة إلى جانب خرائط للمكان بشكل عام.

وقالت وسائل إعلام كورية جنوبية إن شركة إنشاءات كورية جنوبية تحدثت أيضا عن أنها أول من اكتشف السفينة الحربية الروسية.

وأبدى أكاديميون شكوكا حيال تقارير سابقة عن كنز ضخم فى السفينة، كما حذر مراقبون ماليون كوريون جنوبيون من الاستثمار فى مغامرات البحث عن الكنوز.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اكتشاف سفينة حربية روسية غارقة منذ 113 عامًا

سفينتان حربيتان أمريكيتان تمران من مضيق تايوان وسط توترات مع بكين

كوريا الجنوبية

اخبار كوريا الجنوبية

اخبار العالم

سفينة الكنز




لا تفوتك
8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة