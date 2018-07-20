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الجمعة، 20 يوليه 2018 03:49 م
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شاهد اكتشاف السفينة الروسية الغارقة منذ 113 عاما وتحمل ذهبا بـ133 مليار دولار

الجمعة، 20 يوليه 2018 03:08 م
شاهد اكتشاف السفينة الروسية الغارقة منذ 113 عاما وتحمل ذهبا بـ133 مليار دولار حطام السفينة الحربية الروسية
كتب: هانى محمد
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سلطت صحيفة "التلجراف" الأمريكية، الضوء على اكتشاف فريق إنقاذ فى سواحل كوريا الجنوبية، حطام السفينة الحربية الروسية "ديمترى دونسكوى" بعد 113 عاما من غرقها.

وقالت الصحيفة فى تقرير لها، إنه تم تفجير السفينة الحربية قبالة جزيرة "أولونج دو" عام 1905 لمنعها من الوقوع فى أيدى اليابانيين فى أعقاب معركة تسوشيما خلال الحرب الروسية- اليابانية، ويعتقد أن السفينة دونسكوى، كانت تحمل الإمدادات الذهبية لأسطول البحر الأسود بأكمله عند غرقها، والذى ستبلغ قيمته 133 مليار دولار بأسعار اليوم.

 


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