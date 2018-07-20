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"س و ج" كيف تواجه "التعليم العالى" الكيانات التعليمية الوهمية؟

الجمعة، 20 يوليه 2018 05:51 م
"س و ج" كيف تواجه "التعليم العالى" الكيانات التعليمية الوهمية؟ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
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وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالعديد من الإجراءات اللازمة لمواجهة الكيانات التعليمية الوهمية التى تمارس أعمال النصب باسم وزارة التعليم العالى، ويرصد "اليوم السابع"، إجراءات الوزارة لمكافحة هذه الكيانات من خلال خدمته الحصرية س و ج.

كيف يتم مواجهة "الكيانات الوهمية»؟

هناك 163 معهدًا خاصًا على موقع التنسيق و45 معهدًا حكوميًّا تحت إشراف الوزارة وما دون ذلك فهو كيان وهمى.

 

ما طبيعة الإجراءات التى تقوم بها الوزارة لمواجهة هذه الكيانات؟

تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات صارمة للتصدى للكيانات الوهمية تصل إلى حد الغلق الفوري والإحالة للنائب العام، وإحالتها للنيابة العامة.

 

كيف يمكن التحقق من الكيانات التعليمية الوهمية؟

تهيب الوزارة بأبنائها الطلاب الرجوع إليها أو لموقعها الإلكتروني http://www.egy-mhe.gov.eg  أو للمجلس الأعلى للجامعات، أو الموقع الإلكترونى للجامعات الخاصة للاستفسار عن الجامعات والكيانات غير المعروفة لهم.

 

كيف تتابع الوزارة الكيانات الوهمية بالمحافظات؟

تتابع الوزارة بشكل مستمر من خلال الضبطية القضائية التابعة لها والتنسيق مع المحافظات التى تأتى منها الشكاوى حول هذه الكيانات.


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التعليم العالى

الكيانات الوهمية

غلق الكيانات الوهمية




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