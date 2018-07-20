سيدة تتفق مع 5 متهمين لسرقة صيدلية زوجها بمدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، واقعة سرقة صيدلية بوسط المدينة، فى هجوم لمسلحين، وتبين أن وراء الجريمة زوجة الصيدلى، وإتفقت مع 5 متهمين لسرقة زوجها، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة الأقصر، يفيد بتلقي بلاغ من "أندرو.ر" 33 سنة صيدلى، أفاد فيه بقيام 3 أشخاص بالهجوم علي الصيدلية بأسلحة بيضاء، وسرقة مبلغ مالى منها، وجهاز خاص بكاميرات المراقبة، وفروا هاربين من مكان الحادث.

وبتكثيف التحريات والتحقيقات، بقيادة اللواء إبراهيم مبارك مدير المباحث الجنائية بالأقصر، والرائد محمد حنفي رئيس مباحث القسم، والنقيب عاصم نور الدين معاون المباحث، وتبين أن وراء الواقعة "ك.ج" 30 سنة، زوجة المجنى عليه، وكل من "ر.ف" 25 سنة، و"م.س" 20 سنة، و"م.أ" 23 سنة، و"أ.م" 23 سنة، و"ك.ن" 18 سنة، وتبين أن الزوجة اتفقت مع المتهمين لارتكاب الواقعة وسرقة صيدلية زوجها، وتم ضبط 3 متهمين وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.