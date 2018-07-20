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سفير روسيا بدمشق: سوريا مهتمة بشراء العديد من أنظمة الأسلحة الروسية الحديثة

الجمعة، 20 يوليه 2018 07:13 ص
سفير روسيا بدمشق: سوريا مهتمة بشراء العديد من أنظمة الأسلحة الروسية الحديثة سيارة تابعة للجيش السورى
موسكو أ ش أ
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أعلن السفير الروسى لدى دمشق ألكسندر كينشاك، الخميس، أن سوريا مهتمة بشراء العديد من أنظمة الأسلحة الروسية الحديثة.. لافتا إلى أن الجانبين يجريان حوارا بهذا الشأن على مستوى الهيئات والشركات المعنية.

وقال كينشاك، فى تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "إنهم يبدون اهتماما بالمنتجات الروسية الحديثة.. تتم مناقشة كل هذه الأمور بين الجانبين على مستوى الهيئات والشركات المعنية".

وفى سياق منفصل، أكد السفير الروسى أن جنوب سوريا بات خاليا من التشكيلات الموالية لإيران، قائلا: "جرى الحديث عن ذلك سابقا بشكل علني، وسمعت عن ذلك من مصادر عديدة".

 


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