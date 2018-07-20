رئيس حماية المستهلك: الحديث عن غسل قميص فى سويسرا بـ٣٠ دولار توضيح لارتفاع الأسعار بعدة دول

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مشاركته اليوم فى المؤتمر الوطنى للشباب والذى نظمته إحدى الجمعيات العاملة فى مجال حماية المستهلك بالبساتين، جاء فى سياق الحديث عن الأسعار لرفع وعى المواطنين بمنظومة حماية المستهلك، مضيفا: أن حديثه بالمؤتمر فيما تعلق بغسل قميصه فى سويسرا بـ 30 دولارا، فى سياق الحديث عن أن ارتفاع الأسعار ليست فى مصر وحدها وإنما فى العديد من الدول .

وأضاف رئيس الجهاز، أن المؤتمر كان تحت شعار "اعرف حقك واحمى نفسك" ونظمته جمعية المجلس الوطنى للشباب، بهدف تعريف المواطنين بكيفية ترشيد الاستهلاك، مؤكدا أن جهاز حماية المستهلك يعد وكيلا عن المواطنين وأن استغلال أى تاجرللمواطنين سيواجه بكل حزم ، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق.

وأشار اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولى اهتماما كبيرا بالمواطنين ويلبى احتياجاتهم، كما يوجه جميع أجهزة الدولة من أجل المواطن والحفاظ عليه لمواجهة أى فساد أو جشع للمواطن، والأساس فى أن جهاز حماية المستهلك هو موجود لحماية المواطن من أى جشع أو استغلال للمواطن.