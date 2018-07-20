رئيس جهاز المستهلك: الأسعار بمصر رحمة وغسلت قميصى فى سويسرا بـ30 دولارا

قال اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، على هامش ندوة حزب المحافظين، إن الحضور الكبير من المواطنين يؤكد حرصهم على معرفة حقوقهم وواجباتهم نحو الاستهلاك، فوجودنا اليوم هو إرادة قوية بين العمل الرسمى والتطوعى فى مصر، ونسعى أن يكون هناك انتشار فى كل القرى والمدن لمواجهة جشع التجار، حتى لا نكون فريسة لهم، لأنه هناك تجار لا يعرفون قيمة المواطن، وهو تأكيد من نهج الدولة وسياساتها على حماية المواطن.

وأضاف فى كلمته بندوة حزب المحافظين بعنوان "اعرف حقك واحمى نفسك"، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والمجلس الوطنى للشباب، أن الرئيس يولى اهتمام كبير بالمواطنين ويلبى احتياجاتهم كما يوجه جميع أجهزة الدولة من أجل المواطن والحفاظ عليه لمواجهة أى فساد أو جشع للمواطن، والأساس فى أن جهاز حماية المستهلك هو موجود لحماية المواطن من أى جشع أو استغلال للمواطن.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتم كانت لابد وأن تتم منذ فترة وفى المستقبل القريب ستشعرون بنتائج طيبة من الإصلاح الاقتصادى، ونحن دائما فى الخارج نفخر بمصر، وروى واقعة حدثت معه فى سويسرا: "غسلت قميصى فى المغسلة بـ 30 دولارا"، فنحن فى مصر فى رحمة كبيرة عن الخارج، ومواطن اشتكى لى من قبل من غلاء الأسعار فى قطر ومختلف الدول، فالجميع فى الخارج يعلمون أن الأسعار مناسبة للمواطن، ونحن لابد أن نقف بجوار بعض لمواجهة أى جشع بمعنى أن المواطن لا يترك لاستغلال التجار أو السائقين له، فلابد أن يبلغ فورا لجهاز حماية المستهلك لمواجهة الاستغلال والجشع الذى يقوم به بعض التجار.

وأوضح رضا عبد المعطى، أنه لابد من نشر ثقافة الاستهلاك بين كل المواطنين، ونشرها فى كل المواطنين بالمحافظات، وهناك إجراءات تتم فى الجهاز للحفاظ على المواطن من الاستغلال والجشع وهناك آليات تواصل منتشرة فى كل الاماكن عبر سوشيال ميديا وتليفونات، ولقاءات مستمرة، فلا يتردد المواطن لحظة فى أن يبلغ عن حالة استغلال أو جشع لأى تاجر ويسكت عليه.

ومن جانبها قالت دليلة مختار، رئيس المجلس الوطنى للشباب، الهدف من حملة اعرف حقك واحمى نفسك ليكون هدفها هو المرأة هى الأساس لترشيد الاستهلاك فى المنزل، ونعرفكم أن فى قانون حماية المستهلك لازم نعلم بترشيد الاستهلاك، ولدينا جهاز حماية المستهلك يعملون كخلايا نحل من أجل المواطن وتعريفه بحقوق الاستهلاكية.

وأضافت فى كلمتها بندوة حزب المحافظين، هدفنا كلنا مساعدة بعض وخدمة المواطن، ولابد ـن نعلم ما يتم من إنجازات فى ملف الإصلاح الاقتصادى وأن نقف جميعا مع الدولة ونواصل العمل، وكيف نرشد الاستهلاك ونواجه جشع التجار فى كل محافظات مصر.