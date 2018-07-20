حصاد المحافظات.. أستاذ جامعى يقتل ابنه بسبب 400 جنيه بدمياط

نشر اليوم السابع عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، والأخبار كالتالى:

تفاصيل قتل أستاذ جامعى لابنه بسبب 400 جنيه بدمياط



ضرب - أرشيفية

عاطل يقتل شقيقه بمساعدة والده بسبب خلاف على 50 جنيها بالقليوبية



اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى

مصرع طالبة جامعية إثر تناولها "صبغة يود" بمدينة أرمنت فى الأقصر



جثة - صورة أرشيفية

مصرع فتاة سقطت من الدور الخامس فى السويس



اللواء محمد جاد مدير أمن السويس

مصرع عامل غرقاً داخل نهر النيل بميت غمر أثناء استحمامه هربا من حرارة الجو



اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية

سيدة تتفق مع 5 متهمين لسرقة صيدلية زوجها بمدينة الأقصر



المتهمين

صور.. الأفاعى تحاصر قرية منية سعيد بالبحيرة.. والأهالى يشكلون لجاناً لمطاردتها