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الجمعة، 20 يوليه 2018 09:32 م
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حصاد المحافظات.. أستاذ جامعى يقتل ابنه بسبب 400 جنيه بدمياط

الجمعة، 20 يوليه 2018 08:28 م
حصاد المحافظات.. أستاذ جامعى يقتل ابنه بسبب 400 جنيه بدمياط اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط
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نشر اليوم السابع عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، والأخبار كالتالى:

 

تفاصيل قتل أستاذ جامعى لابنه بسبب 400 جنيه بدمياط

 

ضرب - أرشيفية
ضرب - أرشيفية

 

عاطل يقتل شقيقه بمساعدة والده بسبب خلاف على 50 جنيها بالقليوبية

 

اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى
اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى

 

مصرع طالبة جامعية إثر تناولها "صبغة يود" بمدينة أرمنت فى الأقصر

 

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

 

مصرع فتاة سقطت من الدور الخامس فى السويس

 

اللواء محمد جاد مدير أمن السويس
اللواء محمد جاد مدير أمن السويس

 

مصرع عامل غرقاً داخل نهر النيل بميت غمر أثناء استحمامه هربا من حرارة الجو

 

اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية

 

سيدة تتفق مع 5 متهمين لسرقة صيدلية زوجها بمدينة الأقصر

 

المتهمين
المتهمين

 

صور.. الأفاعى تحاصر قرية منية سعيد بالبحيرة.. والأهالى يشكلون لجاناً لمطاردتها

 

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انتشار الثعابين يهدد مواطنى البحيرة

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