video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تيريزا ماى: لن أقبل أبدًا أفكار الاتحاد الأوروبى حول "البريكست"

الجمعة، 20 يوليه 2018 02:00 م
تيريزا ماى: لن أقبل أبدًا أفكار الاتحاد الأوروبى حول "البريكست" تيريزا ماى رئيس الوزراء البريطانية
كتب: هانى محمد
إضافة تعليق

القت تيريزا ماى رئيس الوزراء البريطانية كلمة فى بلفاست، للتركيز على طرح رؤيتها حول البريكست، وتأثير المقترحات التى أعلنتها الحكومة البريطانية الأسبوع الماضى على مشلكة الحدود الإيرلندية مع المملكة المتحدة، وتعتبر هذه هى أول زيارة منذ إجراء الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وكانت العديد من الشخصيات قد وجھت انتقادات كثيرة لرئيسة الوزراء، متھمين إياھا بعدم الاكتراث بالاستماع لھؤلاء الذين يقيمون على الحدود الإيرلندية مع المملكة المتحدة، مؤكدا أنها لن تقبل أبدا بأفكار الاتحاد الأوروبى حول هذه المسألة.

وقالت تيريزا ماى، إنھا تتطلع أثناء زيارتھا للاستماع لوجھات نظر أعضاء قطاع الأعمال حول مستقبل التعاملات عبر الحدود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، مضيفا أنھا تدرك تمام الإدراك كيف يعتمد سكان المنطقة الحدودية على التحرك الحر عبر الحدود فى تسيير مختلف شؤون حياتھم اليومية سواء فى مصادر رزقھم أو فى تواصلھم مع عائلاتھم وأصدقائھم ، لذا فقد استبعدت حكومتھا تماما فكرة إقامة "حدود صعبة" .

وأكدت  فى كلمتها على أن الحياة اليومية على الحدود ستسير بشكل طبيعي ، ولن تكون ھناك نقاط تفتيش حدودية تعيق حرية الحركة، كما لن يتم فرض حدود داخل البحر الإيرلندى.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه من المقرر أن تخبر تيريزا ماى الاتحاد الأوروبي بأن الوقت قد حان لإسقاط ما تشعر به هو نظرتها غير المرنة بشأن حل الحدود الايرلندية و "تطوير" موقفها للخروج من المأزق فى محادثات خروج بريطانيا.

وأضافت رئيسه الوزراء، "إن التفكك الاقتصادى والدستورى لحدود الجمارك الرسمية فى بلد ثالث داخل بلدنا هو أمر لن أقبله أبداً ، وأعتقد أنه لا يمكن أن يقبله أى رئيس وزراء بريطانى أبداً".

وأشارت الصحيفة إلى أن اقتراح الاتحاد الأوروبى يشكل خرقاً لاتفاق بلفاست لأنه سيخلق حاجزاً بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى ويترك سكان أيرلندا الشمالية "بدون صوتهم الخاص" فى المفاوضات التجارية. "إنه أمر لن يقبله مجلس العموم".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إدانة بريطانى بالتخطيط لقتل رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى

صحيفة: تيريزا ماى تحذر من احتمال ألا يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبى

أسئلة اليوم الشائعة.. لماذا غضبت مشجعات كأس العالم من قرار الفيفا بمنع تصويرهن بالمباريات؟.. وما هو الزر الغريب على زراع تيريزا ماى خلال استقبال ترامب؟.. ولماذا انتشرت الزواحف والفئران فى الإسكندرية والبحيرة؟

تيريزا ماى

رئيس الوزراء البريطانية

البريكست

بريطانيا

الاتحاد الاوروبى

ايرلندا

اخبار بريطانيا

الاتحاد الاوروى




لا تفوتك
السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة