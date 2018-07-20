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الجمعة، 20 يوليه 2018 02:06 م
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تركيا تعتقل أرملة "وزير حرب" تنظيم داعش الإرهابى

الجمعة، 20 يوليه 2018 01:20 م
تركيا تعتقل أرملة "وزير حرب" تنظيم داعش الإرهابى الشرطة التركية- أرشيفية
(رويترز)
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 قالت الشرطة التركية إنها ألقت القبض على أرملة أبو عمر الشيشاني، أحد قادة تنظيم داعش الذى قتل منذ عامين، خلال عملية لمكافحة الإرهاب فى إسطنبول الشهر الجاري.

وكان أبو عمر الشيشانى يوصف بأنه "وزير حرب" داعش وأحد المستشارين المقربين من زعيم التنظيم المتشدد أبو بكر البغدادي. وقتل الشيشاني، وهو من أصل جورجي، أثناء اشتباكات فى مدينة الشرقاط جنوبى الموصل فى العراق فى يوليو عام 2016.

وقالت الشرطة فى بيان إنها ألقت القبض على الزوجة ضمن خمسة أشخاص اعتقلتهم فى مداهمات متزامنة فى إسطنبول ليلة الرابع من يوليو استهدفت أشخاصا يعتقد أن لهم صلات بمناطق صراع ويسعون لتنفيذ هجمات.

وذكرت الشرطة أنها اكتشفت أن المرأة هى أرملة الشيشانى عقب استجوابها لعدة أيام بعدما تبين أن جواز سفرها مزيف.

وأشارت الشرطة إلى أن محكمة فى إسطنبول أصدرت أمرا رسميا باحتجازها يوم 17 يوليو وأضافت أن لديها ابنين من الشيشانى لكن مكانهما غير معلوم.

وولد الشيشانى فى جورجيا عام 1986 عندما كانت جزءا من الاتحاد السوفيتى وحارب فى صفوف المقاتلين الشيشان ضد الجيش الروسي. وقال مسؤولون أمريكيون إنه انضم لجيش جورجيا عام 2006 بعد استقلالها وشارك فى حربها القصيرة مع موسكو بعد عامين قبل أن يجرى تسريحه لأسباب طبية.

 

 


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