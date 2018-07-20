الرئيسية أخبار عالمية ترامب يهاجم الاحتياطى الفيدرالى ويؤكد: رفع الفائدة يضر بالاقتصاد الجمعة، 20 يوليه 2018 03:09 م الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أ ف ب إضافة تعليق هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الاحتياطى الفيدرالى مجددا، مؤكدا أن رفع الفائدة يضر بالاقتصاد. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. ترامب يتهم الصين والاتحاد الأوروبى بالتلاعب بالعملة ترامب: الحديث مع بوتين لم يكن "توافقيا" طوال الوقت امريكا اخبار امريكا الاتحاد الافيدرالى الاقتصاد الامريكى اخبار العالم اخبار العالم اليوم السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب" التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات 8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة