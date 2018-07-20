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الجمعة، 20 يوليه 2018 03:48 م
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ترامب يتهم الصين والاتحاد الأوروبى بالتلاعب بالعملة

الجمعة، 20 يوليه 2018 03:00 م
ترامب يتهم الصين والاتحاد الأوروبى بالتلاعب بالعملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
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اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمعة، الاتحاد الأوروبى والصين بالتلاعب بالعملة وهاجم الاحتياطى الفيدرالى قائلا إن رفع الفائدة يضر بالاقتصاد.

وقال فى تغريدة "تتلاعب الصين والاتحاد الأوروبى ودول أخرى بالعملة بخفض معدلات الفائدة فى حين ترفعها الولايات المتحدة مع دولار يزداد قوة يوما بعد يوم ما يؤثر على قدرتنا التنافسية"، وأضاف "كالعادة هذا غير عادل".

واعتبر ترامب أنه "لا يجب معاقبة الولايات المتحدة لأن أوضاعها جيدة جدا".

وتابع "رفع معدلات الفائدة يضر بكل ما حققناه حتى الآن".

 

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