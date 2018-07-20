تحرير 228 محضرا لمخابز ومحلات وبدالين تموين بكفر الزيات

حرر مجلس مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس المدينة، 228 محضرا لمحاضر ومحلات وتجار تموين.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور عثمان شعلان رئيس مدينة كفر الزيات بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق، وتم تحرير 43 محضرا متنوعا على المخابز ما بين نقص الوزن، و عدم وجود ميزان، وعدم وجود سجل.

كما تم تحرير 172 محضرا على الأسواق ما بين عدم إعلان وعدم وجود شهادة صحية وإدارة منشأة بدون ترخيص، وتحرير 8 محاضر لبدالين التموين عبارة عن تجميع سلع تموينية مدعمة، و5 محاضر لمستودعات الغاز لبيعهم الأسطوانات بأزيد من السعر الرسمى.