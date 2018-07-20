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تحرير 226 مخالفات تموينية واشغالات مرافق وإزالات بأسيوط (صور)

الجمعة، 20 يوليه 2018 01:36 م
تحرير 226 مخالفات تموينية واشغالات مرافق وإزالات بأسيوط (صور) حملات رفع اشغالات
أسيوط - محمود عجمى
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أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، على استمرار حملات رفع وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لتسيير حركة المرور ومنع الاختناقات المرورية بالشوارع،مشيراً إلى التنسيق بين المحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز لتنفيذ تلك الحملات بصفة دورية ، موضحاً أن تلك الحملات تأتي لمنع الاختناقات المرورية وتحقيق سيولة مرورية في الشوارع والميادين.
 
وقال العقيد حسام حسن رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط،إنه تم تحرير ورفع وإزالة 123 محضر إشغال ومرافق بمدينة أسيوط خلال 3 أيام فقط ضمن حملات اليوم الواحد التي يتم شنها دورياً وذلك بناءاً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط مؤكداً على استمرار حملات رفع وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لتسيير حركة المرور ومنع الاختناقات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور ورؤساء الأحياء ومسئولي الاشغالات المرافق بالأحياء والوحدات المحلية.

وأوضح رئيس قسم المرافق،أن الحملات استهدفت شوارع مدينة أسيوط سواء في حي شرق أو حي غرب لافتاً إنه تم إزالة 30 حاجز حديدي وخرساني وغرز وفرش فضلاً عن تحرير 36 محضر إشغال طريق ومحلات عامة ووقف أعمال بناء مخالفة وبناء بدون ترخيص وفض أختام محلات عامة بالإضافة إلى ضبط ورفع 57 حالة من المضبوضات ما بين " كراسي ، وترابيزة ، وموازين كهرباء ، وخشب وعربات كارو ، وحوامل حديد" وغيرها.

كما شدد محافظ أسيوط،على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بصفة مستمرة لمحاربة كافة صور الغش التجارى حفاظا على حقوق المواطنين والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وقال العقيد احمد أنور مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط ، إنه يتم بصفة مستمرة شن حملات متتابعة على المخابز والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالتنسيق مع مديرية التموين بأسيوط مشيرا إلى تحرير 103 قضية لمخالفات تموينية متنوعة خلال يوم.

وأوضح العقيد أحمد أنور أن الحملة أسفرت عن ضبط 250 كيلو دقيق بلدى مدعم و195 رغيف بلدى مدعم و23 إسطوانة بوتاجاز و5 علب سجائر و 7.5 مشتقات لحوم مشيرا إلى أن المخالفات تنوعت ما بين تجميع دقيق بلدى بهدف بيعه فى السوق السوداء وعدم الإعلان عن الأسعار ومحاضر غلق في أوقات العمل الرسمية وإدارة منشأة بدون ترخيص والبيع بأزيد من السعر.

وأضاف مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط ، أنه بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بالوقائع وإعترفوا بصحتها وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرف النيابة وقد نسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 281 لسنة 1950.

 
حملات رفع اشغالات (1)
حملات رفع اشغالات 
حملات رفع اشغالات (3)
حملات رفع اشغالات 
حملات رفع اشغالات (5)
حملات رفع اشغالات 
حملات رفع اشغالات (7)
حملات رفع اشغالات 
حملات رفع اشغالات (9)
حملات رفع اشغالات 
حملات رفع اشغالات (11)
حملات رفع اشغالات 

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