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اليوم.. آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق

الجمعة، 20 يوليه 2018 02:03 ص
اليوم.. آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق معامل التنسيق - أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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ينتهى مكتب التنسيق فى السابعة من مساء اليوم الجمعة، من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق التى انطلقت يوم الاثنين الماضى بحد أدنى 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% فأكثر لطلاب "علمى علوم"، الذين يبلغ عددهم 28001 طالب وطالبة.
 
وجاء الحد الأدنى للشعبة الهندسية 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر ويبلغ عددهم 15267 طالباً وطالبة، وفيما يخص الشعبة الأدبية تحدد الحد الأدنى للتقدم بها 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر ويبلغ عدد الطلاب فيها 83539، وذلك بإجمالى عدد طلاب المرحلة 126807 طلاب وطالبات.
 

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