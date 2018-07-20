الوادى الجديد تفوز بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة الطالب المثالى

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد عن فوز طالبين من المحافظة بالمركز الرابع فى مسابقة اتحاد طلاب مدارس الجمهورية "الطالب المثالى للمرحلتين الإعدادية والثانوية" للعام الدراسى 2017/2018 .

وأضاف التداوى فى بيان له، أن الطالبة الشيماء محمد عبد الله من محافظة الوادى الجديد فازت بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية على مستوى الإعدادية، كما فاز الطالب محمد محمد حسن بركات من محافظة الوادى الجديد بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى المرحلة الثانوية.