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النيابة تأمر بحبس المتهمين بخطف طفل المرج 4 أيام على ذمة التحقيق

الجمعة، 20 يوليه 2018 10:37 ص
النيابة تأمر بحبس المتهمين بخطف طفل المرج 4 أيام على ذمة التحقيق خطف- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة المرج، برئاسة المستشار أحمد شديد، حبس مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهماهما بخطف طفل بدائرة قسم المرج، ومساومة والده على دفع الفدية.

البداية بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من مواطن أفاد فيه بتعرض نجله أدم 5 سنوات للخطف على يد عصابة طلبت منه فدية مقابل إطلاق سراحه وإعادته له، تم تشكيل فريق بحث، وتبين من تحريات الرائد حسام رضا والرائد أحمد المغازى معاونا مباحث قسم شرطة المرج، أن وراء الواقعة شخصان نفذا الواقعة بدافع الانتقام من والد الطفل، بسبب وجود خلافات مالية سابقة.

وتمكن الرائد محمد أبو العطا معاون المباحث، من استدراج المتهمين وتحديد مكان خطف الطفل، حيث داهمت قوة أمنية المكان، وتم القبض على المتهمين وتحرير الطفل وإعادته لأسرته وعرض المتهمين على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 

 

 


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حبس المتهمين بخطف طفل المرج

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