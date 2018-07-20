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الجمعة، 20 يوليه 2018 02:06 م
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المركز الصينى للأرصاد الجوية يصدر تحذيرا من إعصار "آمبل"

الجمعة، 20 يوليه 2018 01:43 م
المركز الصينى للأرصاد الجوية يصدر تحذيرا من إعصار "آمبل" إعصار - أرشيفية
أ ش أ
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أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة تحذيرا من إعصار "آمبل" الذى تتزايد قوته مع اقترابه من سواحل المناطق الشرقية للبلاد.

ويعتبر الإعصار "آمبل" العاشر من نوعه الذي يضرب الصين خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن يهبط على مقاطعة "تشجيانج" أو مقاطعة "جيانجسو" مساء غد السبت.
ووجه المركز المقيمين على طول المناطق التي سيمر بها الإعصار "آمبل" بضرورة توخي الحيطة والحذر والبقاء في الأماكن المغلقة إلى حين مرور الإعصار، محذرا من مخاطر حدوث فيضانات في هذه المناطق.

 

 


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