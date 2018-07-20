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المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس: "معييش فلوس ومبتبطلش طلبات وخناق"

الجمعة، 20 يوليه 2018 12:00 ص
المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس: "معييش فلوس ومبتبطلش طلبات وخناق" جثة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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استمعت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، للمتهم "حمدى. ت" " قهوجى"، لاتهامه بإلقاء زوجته من الطابق الخامس، بعد نشوب مشاجرة بينهم.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة تفصيلاً، مستطردا:" قعدت من الشغل بقالى فترة ومفيش فلوس، وهى مبتبطلش طلبات مقدرتش استحمل كل يوم مشاكل، محستش بنفسى إلا بعد ما رمتها، بدون قصد لأنى بحبها بس أنا مكنتش فى وعى من كتر المشاكل".

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم " حمدى. ت" "قهوجى" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل زوجته إلقائها من الطابق الخامس بدائرة قسم القطامية.

تعود الواقعة لتلقى قسم القطامية بلاغا يفيد بسقوط ربة منزل من الطابق الخامس بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أن الجثة ل " هناء.ك" 26 سنة ربة منزل، وباستدعاء زوجها " حمدى. ت" 35 سنة، اعترف بنشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات زوجية، قام على إثرها بإلقاء زوجته من الطابق الخامس، فأحدث الإصابات التى أودت بحياته.


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