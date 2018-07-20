الرئيس الأمريكى ينتقد السياسة النقدية للاحتياطى الفدرالى

واشنطن (أ ف ب)

انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، علنا الخميس السياسة النقدية للاحتياطى الفيدرالى، فى موقف نادر يستهدف فيه البيت الأبيض المصرف المركزى الذى يتمتع باستقلالية.

وقال ترامب فى مقابلة مع محطة "سى ان بى سي" ستُبث بالكامل الجمعة "أنا غير راض" عن السياسة النقدية التى ترفع أسعار الفائدة تدريجيا "ولكن فى الوقت نفسه، أتركهم يفعلون ما يعتقدون أنه الأفضل".

وأكّد الرئيس الأمريكى أنه اختار "رجلا جيدا جدا" لرئاسة الاحتياطى الفدرالى هو جيروم باول الذى خلف جانيت يلين، لكنه شدد على انه غير منبهر بسياسته النقدية، وقال "لاننا نشهد نموا، يريدون ان يرفعوا مرة اخرى اسعار الفائدة. وهذا غير مرض بالنسبة إلي".

كذلك ندد الرئيس الأمريكى بارتفاع الدولار، وقال "انظروا الى اليورو، انه يتراجع! والصين عملتها تنخفض سريعا. هذا يضعنا فى وضع غير ملائم".

ومن خلال هذه التصريحات، يكون ترامب قد خرق مرة أخرى العرف السائد بأن يحترم الرئيس الأمريكى استقلالية قرارات الاحتياطى الفدرالي.