الخارجية الأمريكية: ترامب وبوتين بحثا حل أزمة سوريا وكيفية إعادة اللاجئين

رويترز

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين بحثا حل أزمة سوريا وكيفية إعادة اللاجئين السوريين الذين فروا من البلاد بسبب الحرب خلال قمتهما يوم الاثنين.