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الخارجية الأمريكية: ترامب وبوتين بحثا حل أزمة سوريا وكيفية إعادة اللاجئين

الجمعة، 20 يوليه 2018 06:59 م
الخارجية الأمريكية: ترامب وبوتين بحثا حل أزمة سوريا وكيفية إعادة اللاجئين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين
رويترز
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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين بحثا حل أزمة سوريا وكيفية إعادة اللاجئين السوريين الذين فروا من البلاد بسبب الحرب خلال قمتهما يوم الاثنين.

وأضاف بومبيو أنه يرحب بالمحادثات المرتقبة بين ترامب وبوتين فى واشنطن.

وقال للصحفيين خلال زيارته للأمم المتحدة لمناقشة ملف كوريا الشمالية "أنا سعيد لأن زعيمى بلدين مهمين جدا يواصلان اللقاء".

وأضاف "كانت هناك مناقشة بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين بشأن الحل في سوريا وكيف يمكننا أن نعيد اللاجئين، من المهم للعالم أن يتمكن هؤلاء اللاجئون من العودة لبلادهم في الوقت الصحيح وبآلية طوعية".

 

 


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