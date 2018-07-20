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الحلف الأطلسى يذكر ترامب بضرورة الدفاع الجماعى عن تعرض الأعضاء لاعتداء

الجمعة، 20 يوليه 2018 05:10 م
الحلف الأطلسى يذكر ترامب بضرورة الدفاع الجماعى عن تعرض الأعضاء لاعتداء قوات حلف الأطلسى
بروكسل (أ ف ب)
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ذكر مسؤول كبير فى حلف شمال الأطلسى الجمعة، بالتزام الولايات المتحدة مبدأ الدفاع المتبادل فى حال وقوع اعتداء على أحد اعضاء الحلف، الذى بدا ان دونالد ترامب يشكك به بالنسبة الى مونتينجرو.

وقال هذا المسؤول الكبير فى الحلف ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، إن "بند الدفاع الجماعى للحلف الأطلسى، المادة 5، غير مشروط وهو من الإسمنت المسلح. هذا يعنى أن هجوما على واحد من الأعضاء هو هجوم على الجميع".

وأضاف هذا المسؤول طالبا التكتم على هويته أن "الرئيس ترامب ذكر بوضوح أن الولايات المتحدة ملتزمة تمام الإلتزام حيال الحلف الأطلسى وأن تحالفنا قوى" خلال قمة بروكسل.

إلا أن الرئيس الأمريكى ظهر أنه يشكك بمبدأ الدفاع الجماعى فى مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التلفزيونية مساء الثلاثاء.

وسأله الصحفى "إذا ما تعرضت مونتينجرو لهجوم على سبيل المثال، لماذا يتعين على ابنى الذهاب إلى مونتينجرو للدفاع عنها؟" فأجاب الرئيس الأمريكى "أفهم ما تقول، طرحت السؤال نفسه".

وأضاف أن "مونتينجرو بلد صغير جدا مع شعب قوى جدا، عدوانى جدا"، ملمحا إلى أن هذه العدوانية يمكن أن تتسبب باندلاع "الحرب العالمية الثالثة" إذا ما تعين على الأعضاء الآخرين فى الحلف الأطلسى الهروع للدفاع عنه.

وقد انضمت مونتينجرو إلى الحلف الأطلسى فى ربيع 2017 وأصبحت الدولة العضو ال 29 فيه.

 


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