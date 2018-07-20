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الحكومة تنفى بيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة

الجمعة، 20 يوليه 2018 10:07 ص
الحكومة تنفى بيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن بيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة، دون رقابة عليه من جانب الأجهزة المعنية، تواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التى أوضحت أن صندوق مصر السيادى ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضى، أو الأسهم، أو السندات، مؤكدة أن الهدف الأساسى من إنشاء هذا الصندوق هو استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول خاصة وأن هناك أصولاً عديدة بمئات المليارات غير مستغلة، كما أنه يعتبر فى الوقت نفسه بمثابة صندوق استثمار يساهم فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.
 
وأشارت الوزارة إلى أن الصندوق يهدف أيضاً إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
 
 

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