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التحفظ على 6 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف

الجمعة، 20 يوليه 2018 11:28 ص
التحفظ على 6 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف ضبط أسمدة زراعية -أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى
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تحفظت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف بإشراف اللواء جرير مصطف مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، ورئاسة المقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، على 6 أطنان أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء.
 
وحررت الحملة القضية رقم 11697 جنح مركز ناصر لسنة 2018 ضد "حجاج.ن.م" 30 سنة مقيم مركز ناصر شمال بنى سويف تاجر أسمدة زراعية لحيازته 4 أطنان أسمدة مدعمة.
 
كما تم تحرير القضية رقم 8097 جنح مركز إهناسيا لسنة 2018 ضد "شعبان.ع.م" 35 سنة مقيم مركز إهناسيا تاجر لقيامه بتجميع 2 طن أسمدة زراعية مدعمة.
 
تم التحفظ على المضبوطات والتاجرين وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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