البرازيل: ندعم تونس للترشح للحصول على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن الدولى

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أكد وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى ووزير العلاقات الخارجية البرازيلى ألويسو نونيس عزم البلدين تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك ودعم ترشحهما للحصول على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن الدولى .

وقال الجهيناوى فى مؤتمر صحفى مشترك عقب محادثات وجلسة عمل لوفدى البلدين بمقر وزارة الخارجية التونسية اليوم الجمعة، إن تونس وجدت لدى البرازيل كل الدعم فى سعيها للحصول على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن الدولى خلال الفترة ( 2020-2021 )، مضيفا أن تونس تدعم بدورها البرازيل، البلد الصديق والمهّم لتونس، للحصول على مقعد غير دائم فى هذا المجلس الدولى للفترة (2022-2023).

واضاف أنه اتفق مع نظيره البرازيلى على "النظر فى المسائل والمواضيع التى يمكن للبلدين طرحها على الأمم المتحدة ولاسيما محور الشباب الذى سيكون "موضوعا ثنائيا تقدمه تونس والبرازيل فى اطار الأمم المتحدة كموضوع ذى أولوية للفترة 2020-2023 "قائلا "سنعمل سويا لصياغة هذا الموضوع ولاتفاق حول سبل انجاحه".

وتطرق الجهيناوى إلى القطاعات التى تم الاتفاق مع الجانب البرازيلى على تطويرها وتم تحديدها بمناسبة اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية البرازيلية التى انعقدت فى البرازيل فى ابريل 2017 وهى قطاعات الزراعة والنهوض بالغابات والاصلاح التربوى .

وأوضح أنه سيكون هناك تعاون بين الوكالة التونسية للتعاون الفنى والوكالة البرازيلية للتعاون الدولى بغرض "تحديد مجالات التعاون عل المستويين الثنائى والإفريقى " خاصة اثر انضمام تونس إلى السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى (الكوميسا(.



من جهته ، شدد وزير العلاقات الخارجية البرازيلي، ألويسو نونيس، على ان بلاده تبحث حاليا سبل استعادة نسق التبادل التجارى بين البلدين لما كان عليه سنة 2012 قائلا "نحن حاليا دون ذلك المستوى" .



وأشار فى هذا الصدد إلى اجتماع اللقاء الثامن لمجلس الأعمال التونسى البرازيلى الذى يجرى بمقر الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وقال "يجب على حكومتى بلدينا ايجاد الأطر القانونية اللازمة لتدعيم التبادل التجارى والاقتصادى بين البلدين" .



واضاف ان لبلاده علاقات تعاون مع تونس يجب تطويرها ودعمها فى مجالات الزراعة والغابات والتعليم وتنمية المناطق شبه الجافة، مشددا على استعداد بلاده لتبادل التجارب، كما أكد أهمية وجود تعاون بين تونس والسوق المشتركة الجنوبية المعروفة اختصارا بـ "الميكوسور " والتى تضم اضافة الى البرازيل دولا اخرى من امريكا اللاتينية.



وشدد نونيس على الاهمية التى توليها بلاده للنجاحات السياسية التى حققتها تونس على الصعيدين السياسى والديمقراطى مؤكدا ان بلاده وتونس ستعملان معا على المستوى الدبلوماسى على جملة من المواضيع عند حصولهما على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن الدولى.

وتم خلال جلسة العمل التى عقدت بحضور وفدى البلدين التوقيع على خطة لتفعيل مذكرة تفاهم فى المجال السياحي، كما وقع مركز النهوض بالصادرت مذكرة تفاهم مع فيدرالية الصناعيين بولاية ساو باولو.



يذكر أن وزير العلاقات الخارجية البرازيلى ألويسو نونيس يقوم بزيارة عمل إلى تونس بدعوة من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوى من 19 إلى 20 يوليو الجاري، على رأس وفد مهم من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين البرازيليين.