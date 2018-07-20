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الأمن العام اللبنانى يعلن تأمين العودة الطوعية لمئات النازحين إلى سوريا الإثنين

الجمعة، 20 يوليه 2018 12:13 م
الأمن العام اللبنانى يعلن تأمين العودة الطوعية لمئات النازحين إلى سوريا الإثنين نازحين سوريين
أ ش أ
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أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني، أنها ستقوم بتأمين "العودة الطوعية" لمئات من النازحين السوريين المتواجدين داخل الأراضى اللبنانية إلى سوريا، صباح الإثنين المقبل، وذلك من منطقة عرسال، عبر حاجز (وادى حميد) الحدودي.

ويتولى الأمن العام اللبنانى منذ قرابة شهر عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم فى سوريا، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ويقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية فى شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.

ومنذ أن تولى الأمن العام ملف تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين، عاد قرابة 4 آلاف نازح إلى سوريا، فيما تم إعداد قوائم جديدة بنحو 3 آلاف نازح ينتظر عودتهم قريبا على دفعات.

وقال اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام اللبنانى – فى تصريحات له – إن أعداد اللاجئين السوريين الراغبين فى العودة إلى بلادهم "فى تزايد".. مشيرا إلى أن أحوال السوريين الذين عادوا بالفعل إلى سوريا، تشجع الباقين على العودة، خاصة وأن "الآلية التى نتبعها مع المسئولين السوريين تؤمن حماية هؤلاء حتى بعد عودتهم".

وتعد أزمة النزوح السورى داخل لبنان من أكثر الأزمات الضاغطة على الدولة اللبنانية، حيث يؤكد المسئولون اللبنانيون أن الاقتصاد والبنية التحتية والأوضاع الأمنية والاجتماعية فى البلاد تأثرت تأثرا كبيرا جراء هذه الأزمة، وأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل تبعات تواجد نحو مليون ونصف المليون لاجيء سورى يمثلون أكثر من ربع عدد سكان البلاد، علاوة على أن هناك ما يشبه الإجماع لدى التيارات والقوى والأحزاب السياسية اللبنانية - على الرغم من التباينات والخلافات الشديدة بين بعضها البعض - بضرورة بدء عودة اللاجئين على نحو عاجل إلى "المناطق الآمنة داخل سوريا" وبما يحفظ لهم كرامتهم وأمنهم، خاصة وأن معظم الأراضى السورية أصبحت تحت سيطرة الدولة التى استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة ضد التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة.


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