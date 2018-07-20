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الجمعة، 20 يوليه 2018 08:57 ص
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ارتفاع ضحايا غرق قارب فى ولاية ميزورى الأمريكية إلى 11 قتيلا

الجمعة، 20 يوليه 2018 07:51 ص
ارتفاع ضحايا غرق قارب فى ولاية ميزورى الأمريكية إلى 11 قتيلا عمليات البحث عن ضحايا _ صورة أرشيفية
رويترز
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قالت الشرطة الأمريكية، إن 11 شخصا، على الأقل غرقوا عندما انقلب وغرق قارب على متنه 31 شخصا، وسط أجواء عاصفة أمس الخميس ببحيرة فى ولاية ميزورى، مشيرة إلى أن غواصين مشطوا المكان بحثا عن ضحايا محتملين آخرين.

وقال دوج ريدر قائد شرطة مقاطعة ستون للصحفيين إن سبعة أشخاص نقلوا للمستشفى بعد الواقعة التى تعرض لها قارب (رايد ذا داكس) فى بحيرة تيبل روك بالمقاطعة القريبة من مدينة برانسون.

وذكر ريدر فى مؤتمر صحفى لاحق أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فى الحادثة وأن الغواصين سيستأنفون جهود البحث فى مرة أخرى فى الصباح.

وذكرت دائرة الإطفاء بالمقاطعة عبر تويتر أن طواقم الطوارئ تعاملت مع الحادثة بعد السابعة بقليل من مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلى (0000 بتوقيت جرينتش) بعدما اجتاحت عواصف رعدية المنطقة، ولم ترد شركة (رايد ذا داكس) التى تشغل مثل هذه القوارب بالمنطقة على طلب تعقيب.

 


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