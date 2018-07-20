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إصابة 4 أشخاص اثر انفجار بمدينة "شامان" الباكستانية الحدودية مع أفغانستان

الجمعة، 20 يوليه 2018 11:38 ص
إصابة 4 أشخاص اثر انفجار بمدينة "شامان" الباكستانية الحدودية مع أفغانستان باكستان
أ ش أ
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أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الجمعة إصابة أربعة أشخاص من بينهم إثنان فى حال حرجة إثر انفجار دراجة هوائية مفخخة أثناء توقفها بأحد الطرق بمدينة (شامان) الحدودية مع أفغانستان، كما اتبعه إطلاق للنار.

وأضافت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة (جو نيوز) الباكستانية - أن الدراجة الهوائية المثبت بها أعيرة انفجارية كانت تابعة لوكالات إنفاذ القانون التى كان يستهدفها الحادث، مشيرة إلى تحطم الدراجة الهوائية إلى جانب سيارات أخرى بعد إندلاع الانفجار. كما تضرر أكثر من 10 محلات تجارية.

وأشارت الشبكة إلى أن الإنترنت انقطع عن المدينة قبل ساعة من وقوع الحادث بعدما تلقت وكالات إنفاذ القانون معلومات حول وجود تهديدات أمنية.

يذكر أن هذا الطريق يشهد إزدحاما بصفة دائمة، كما يضم أهم مقرات الشرطة من بينها مكتب القوات الخاصة للشرطة ومكتب شرطة المدينة، فيما قامت القوات الأمنية بتطويق المنطقة وجارى إجراء التحقيق فى الحادث.

 

 


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الشرطة الباكستانية

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