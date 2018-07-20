إحباط هجوم انتحارى بسيارة مفخخة فى شرق أفغانستان

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أحبطت قوات الأمن الوطنى الأفغانية هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة فى إقليم نانجرهار شرق البلاد.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الجمعة، أن المسلحين المناهضين للحكومة الأفغانية أرادوا تنفيذ الهجوم الانتحارى باستخدام جهاز ناسف يدوى الصنع وزرعه داخل سيارة.

من جانبها، أعلنت حكومة الإقليم الأفغانى - فى بيان - أنه تم اكتشاف سيارة محملة بالمتفجرات قبل أن يتمكن المسلحون من استخدامها فى هجوم بمنطقة مومندارا، كما تم تفجيرها بعيدا دون التسبب فى إلحاق أضرار بأى شخص.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية، بمن فيهم حركة طالبان، على الحادث حتى الآن.