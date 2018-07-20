أهم 10 بوستات.. محمد صلاح ينتظم فى تدريبات ليفربول "صور"

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الجمعة، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.
1- محمد صلاح ينتظم فى تدريبات ليفربول.. والريدز: ابتسامات من القلب بعد العودة
ليفربول
2- المتحدث العسكرى: هبوط طائرة أوكرانية اضطراريا قرب مطار العلمين بسبب عطل فنى
المتحدث العسكرى
3- الأزهر الشريف يدين إقرار الكنيست لقانون الدولة القومية اليهودية
الأزهر
4- المطرب البريطانى "روجر ووترز" يرفع العلم الفلسطينى خلال حفل غنائى فى روما
5- بشار الأسد وقرينته يزوران أبناء الشهداء والجرحى فى مخيم أبناء النصر
بشار وزوجته فى زيارة أبناء الشهداء
6- السعودية تخصص رابطا إلكترونيا جديدا للقطريين الراغبين فى أداء مناسك الحج
واس
7- تداول فيديو لأوتوبيس يستخدم "تكييف منزلى".. ومغردون: "إحنا أروش بلد"
8- أنور قرقاش: إقرار الكنيست لقانون يهودية الدولة يكرس العنصرية ضد فلسطين
9- سلطان بن سحيم يكشف فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين لدعم الجماعات الإرهابية
10- إليسا تطرح غلاف ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى"
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