أهم 10 بوستات.. محمد صلاح ينتظم فى تدريبات ليفربول "صور"

كتب محمد تهامى زكى

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الجمعة، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1- محمد صلاح ينتظم فى تدريبات ليفربول.. والريدز: ابتسامات من القلب بعد العودة

ليفربول

2- المتحدث العسكرى: هبوط طائرة أوكرانية اضطراريا قرب مطار العلمين بسبب عطل فنى



المتحدث العسكرى

3- الأزهر الشريف يدين إقرار الكنيست لقانون الدولة القومية اليهودية



الأزهر

4- المطرب البريطانى "روجر ووترز" يرفع العلم الفلسطينى خلال حفل غنائى فى روما





5- بشار الأسد وقرينته يزوران أبناء الشهداء والجرحى فى مخيم أبناء النصر

بشار وزوجته فى زيارة أبناء الشهداء

6- السعودية تخصص رابطا إلكترونيا جديدا للقطريين الراغبين فى أداء مناسك الحج



واس

7- تداول فيديو لأوتوبيس يستخدم "تكييف منزلى".. ومغردون: "إحنا أروش بلد"

8- أنور قرقاش: إقرار الكنيست لقانون يهودية الدولة يكرس العنصرية ضد فلسطين





9- سلطان بن سحيم يكشف فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين لدعم الجماعات الإرهابية





10- إليسا تطرح غلاف ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى"