video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أهم 10 بوستات.. محمد صلاح ينتظم فى تدريبات ليفربول "صور"

الجمعة، 20 يوليه 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات.. محمد صلاح ينتظم فى تدريبات ليفربول "صور" محمد صلاح
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الجمعة، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

 

1- محمد صلاح ينتظم فى تدريبات ليفربول.. والريدز: ابتسامات من القلب بعد العودة

Dii_jKyXUAAr0Fl
 
ليفربول
ليفربول

 

2- المتحدث العسكرى: هبوط طائرة أوكرانية اضطراريا قرب مطار العلمين بسبب عطل فنى

المتحدث العسكرى
المتحدث العسكرى

 

3- الأزهر الشريف يدين إقرار الكنيست لقانون الدولة القومية اليهودية

الأزهر
الأزهر

 

4- المطرب البريطانى "روجر ووترز" يرفع العلم الفلسطينى خلال حفل غنائى فى روما

37262225_635301990185466_8728349267552370688_n
 

5- بشار الأسد وقرينته يزوران أبناء الشهداء والجرحى فى مخيم أبناء النصر

الرئاسة السورية
 
بشار وزوجته فى زيارة أبناء الشهداء (1)
بشار وزوجته فى زيارة أبناء الشهداء 

6- السعودية تخصص رابطا إلكترونيا جديدا للقطريين الراغبين فى أداء مناسك الحج

واس
واس

 

7- تداول فيديو لأوتوبيس يستخدم "تكييف منزلى".. ومغردون: "إحنا أروش بلد"

8- أنور قرقاش: إقرار الكنيست لقانون يهودية الدولة يكرس العنصرية ضد فلسطين

1 (2)
 

9- سلطان بن سحيم يكشف فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين لدعم الجماعات الإرهابية

1
 

10- إليسا تطرح غلاف ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى"

Dii5FdZXUAAi83q

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أهم 10 بوستات اليوم.. آخر صورة لاستجمام محمد صلاح فى جزر المالديف

أهم 10 بوستات.. بعد شائعات انفصالها.. مى سليم تستمتع فى الساحل مع شقيقاتها

أهم 10 بوستات.. رئيسة كرواتيا لمنتخب بلادها: صنعتم التاريخ ونحن فخورون بكم

محمد صلاح

ليفربول

اهم 10 بوستات

الازهر الشريف

فلسطين

قطر

سلطان بن سحيم




لا تفوتك
السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة