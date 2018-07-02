وزير الزراعة يتلقى أول تقرير عن حالة "القطن والذرة والمحاصيل الزيتية"

كتب عز النوبى

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أول تقرير رسمى، عصر اليوم الإثنين، من قطاع الخدمات الزراعية ممثلا فى الإدارة المركزية للمكافحة عن حالة زراعات القطن والذرة والمحاصيل الزيتية والطبية والعطرية، وما تم عقده من لقاءات مع المزارعين للاستماع إلى مشاكلهم فى الحقل ومختلف الزراعات الأخرى، وعرض حالة المحاصيل والتحديات التى تواجه الزراعة بهما والتوصيات اللازمة للنهوض بالزراعة فى نطاق محافظتى الفيوم وبنى سويف.

وقال الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إنه بناء على تعليمات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، تواصل اللجان حملاتها المستمرة على الزراعات الصيفية، موضحا أنه فى الزيارة الأخيرة، تم المرور على زراعات القطن بمركز سنورس بمركز أطسا بمحافظة الفيوم، حيث بلغت المساحة المنرزعة بمحصول القطن هذا العام فى نطاق المحافظة 16 ألفا و162 فدانا، وتم الاطمئنان على أن المحصول بحالة ممتازة، والمرور على تجميعات محصول الذرة الرفيعة بمركز الفيوم وجمعية دسيا ومركز أطسا وجمعة منشأة رحمى، حيث بلغت المساحة المنزرعة بمحصول الذرة أكثر من 101 ألفا و340 فدانا.

يأتى ذلك بعد تكليف الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، لجنة فنية من قبل الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، بالمرور على زراعات النباتات الطبية والعطرية والقطن والذرة بمحافظتى الفيوم وبنى سويف، وذلك للاطمئنان على هذه المحاصيل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من الآفات الضارة التى تهدد الإنتاج الزراعى.

ووفقا لتقرير اللجنة الفنية، تفقدت اللجنة عدد من المحاصيل الزراعية خلال مرورها على تجمعيات الذرة الشامية البيضاء والصفراء ومحصول السمسم بمركز الفيوم بزمام جمعية منشأة الفيوم، حيث أطلعت على حصر المساحات المنزرعة بالمحصولين، مؤكدة أن إجمالى المساحة المنزرعة بالذرة بلغت 93 ألفا و655 فدانا ومساحة السمسم 1439 فدانا، وأن المحاصيل بحالة ممتازة.

ووفقا لتقرير اللجنة، فإنه تم المرور على زراعات القطن بكل من مراكز ناصر وبنى سويف وببا بمحافظة بنى سويف، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقطن فى نطاق المحافظة 10 آلاف و294 فدانا، وتم المرور على كل من محصولى الذرة الشامية، وبلغت المساحة المنزرعة 102 ألف و635 فدانا، حيث واصل الوفد الفنى تفقد مختلف المحاصيل، وعقد لقاءات مع المزارعين للاستماع إلى شكواهم من مختلف الآفات التى تهدد زراعاتهم، ومدى توافر مستلزمات الإنتاج ودور وزارة الزراعة فى التواصل معهم وحل مشاكلهم فورا.

كما قام الوفد بالمرور على زراعات فول الصويا الواقعة فى نطاق المحافظة، وبلغت المساحة المنزرعة منه 2443 فدانا، بالإضافة إلى المرور على زراعات النباتات الطبية والعطرية وبلغت المساحة المنزرعة المنزرعة 9935 فدانا، وتم التأكيد خلال اللقاء مع المزارعين على أهمية التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية لما لها من قيمة اقتصادية وتحظى بالإقبال في الأسواق الدولية للتصدير.

ولفت التقرير إلى أنه تم المرور على زراعات عباد الشمس وبلغت المساحات المنرزعة منه 497 فدانا، فضلا عن المرور على زراعات السمسم وبلغت المساحة المنزرعة 1789 فدانا، والمرور بناحية مركز ببا بمحافظة بني سويف على مساحة القطن التي يتم المعاملة فيها حيويا بطفيل الترايكو جراما بمساحة 332 فدانا، وتم إطلاق 3 إطلاقات بطفيل التراكيوجراما على هذه المساحة وجميع المساحات بحالة ممتازة