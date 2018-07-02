وزير الداخلية الألمانى يعلن توصله لاتفاق مع ميركل ويتراجع عن الاستقالة

أ ف ب

تراجع وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر عن تهديده بالاستقالة بعد محادثات استمرت عدة ساعات اليوم الاثنين مع حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى الذى تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

كان زيهوفر، وهو أيضا زعيم حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى، هدد بالتنحى عن منصبيه إذا لم تقبل ميركل بقيود تتضمن إعادة بعض المهاجرين عند حدود ألمانيا مع النمسا.

وقال زيهوفر للصحفيين لدى مغادرته مقر حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى فى برلين "بعد مناقشات مكثفة بين حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى وحزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى توصلنا إلى اتفاق بشأن كيفية منع المهاجرين غير الشرعيين مستقبلا عند الحدود بين ألمانيا والنمسا".