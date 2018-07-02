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وزير التعليم العالى يصل العاصمة الإدارية لافتتاح جامعة "كندا مصر"

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:14 ص
وزير التعليم العالى يصل العاصمة الإدارية لافتتاح جامعة "كندا مصر" الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
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وصل منذ قليل، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، لمقر جامعة كندا فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور الافتتاح المبدئى للجامعة بحضور وزير التعليم الكندى والدكتور مجدى القاضى رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للجامعة.

من جانبها، أكدت الدكتورة ديبي ماكليلن، رئيس جامعة كندا في مصر، أن هذا المشروع يعتبر مشروعا عالميا على أرض مصرية، موضحة أن حفل الافتتاح المبدئي سيجمع كل الشركاء الذين شاركوا في إتمام المشروع، قائلة: "يسعدنا أن يكون لدينا ممثلون من وزارة التعليم من كل من كندا ومصر، إلى جانب السفير الكندى بالقاهرة ورئيس جامعة برنس إدوارد ورئيس شركة كانويل المالكة للمشروع".

وأشارت "ديبي ماكليلن"، إلى أن العديد من الأطراف على المستويين المحلى والدولى تعاونت لإنجاز هذا المشروع الضخم، مضيفة: "نحن ملتزمون بتقديم برامج أكاديمية ودرجات علمية وشهادات بكالوريوس كندية ذات جودة عالمية في مصر".

ومن المقرر أن يشارك بكلمات افتتاحية خلال فعاليات الحفل كل من سوني جالون، وزير القوى العاملة والتعليم المتطور الكندي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، والسفير جيس دوتون، السفير الكندى بالقاهرة، والدكتور علاء عبد العزيز، رئيس جامعة برنس إدوارد الكندية والدكتورة ديبي ماكليلن، رئيس جامعة كندا في مصر، كما يتضمن الحفل فقرة مخصصة لطرح الأسئلة والاستفسارات من قبل المشاركين في للتعرف على قواعد ونظام القبول والدراسة بالجامعة الوليدة.

 


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جامعة كندا فى مصر

وزير التعليم العالى

العاصمة الادارية




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