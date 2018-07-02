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الإثنين، 02 يوليه 2018 07:34 م
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وزيرة التضامن تعلن الانتهاء من تقييم 6 آلاف حضانة

الإثنين، 02 يوليه 2018 05:44 م
وزيرة التضامن تعلن الانتهاء من تقييم 6 آلاف حضانة غادة والى وزيرة التضامن - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، على الانتهاء من تقييم 6 آلاف حضانة فى إطار تنفيذ البرنامج القومى لتطوير الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أنه بناء على هذا التقييم سيتم تطوير حضانات قائمة تابعة لجمعيات أهلية من خلال تخصيص منح لهذا الغرض بقيمة 40 مليون جنيه يتم صرفها خلال 3 سنوات كبداية للتوسع فى تطبيق برنامج التطوير على باقى الحضانات.

 

وأضافت والى، خلال إطلاق حملة تنمية الطفولة المبكرة التى تركز على دور الأب، تحت عنوان " السنين الأولى بتفرق"، أن وجود الأب فى حياة الأبناء له دور كبير فى التنشئة الاجتماعية لأطفالهم، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات للحماية الاجتماعية.

 


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