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الإثنين، 02 يوليه 2018 05:32 م
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ننشر التشكيل النهائى لاختصاصات مجلس الدولة بعد اعتماده

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:05 م
ننشر التشكيل النهائى لاختصاصات مجلس الدولة بعد اعتماده المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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اعتمد المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة الْيَوْمَ الإثنين، التشكيل الجديد للمجلس الخاص، وتوزيع الاختصاصات على المحاكم المختلفة.
 
وشمل التشكيل تعيين المستشار بخيت اسماعيل لرئاسة الجمعية العمومية للفتوى والتشريع ، والمستشار يسرى الشيخ لمحاكم القضاء الإدارى ، المستشار حسن شلال لرئاسة قسم التشريع ، المستشار يحيي خضرى لرئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية ، المستشار ممدوح صديق لرئاسة هيئة المفوضين ، فيما سيظل المستشارربيع الشبراوى كما هو رئيساً للتفتيش الفنى.
 
وبذلك يغادر المجلس الخاص أعلى سلطة ادارية بمجلس الدولة 4 من نواب رئيس مجلس الدولة ، وهم كل من المستشارين يحيي دكرورى ، فايز شكرى حنين ، مهند عباس ، أحمد أبو النجا.
 
على أن يكون التشكيل الجديد للمجلس الخاص بترتيب الأقدمية كما يلي ، المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس ، المستشار بخيت إسماعيل رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، المستشار ربيع الشبراوى رئيس التفتيش الفنى ، المستشار يسرى الشيخ ، المستشار ممدوح صديق ، المستشار حسن شلالو المستشار يحيي خضرى ، وسيتم ابقاء المستشار مهند عباس حتى يوم ٤ يوليو القادم تاريخ اكتمال عطائه.

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