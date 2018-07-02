موجز أخبار الساعة 6.. توفير 20 سلعة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات يوليو

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، توفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يوليو الجارى، التى قد تصل إلى 20 سلعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..





أكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية توفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يوليو الجارى، حيث تم توفير السلع الأساسية مثل السكر والزيت والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى التى قد تصل إلى 20 سلعة يتم صرفها، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات ووفقا لاحتياجات أصحاب البطاقات.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بتولى اللواء محسن عبد النبى، مدير إدارة الشئون المعنوية السابق، منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية الجديد.





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع والدكتور هشام عرفات وزير النقل، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق.

حقق مجلس النواب انتصارا جديدا يُحسب انحيازا لمبادئ العدالة الاجتماعية، حيث تمسك مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، باستثناء القرى من الخضوع لضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها.





قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن ما تردد عن إصدار البنك المركزى المصرى لتعليمات للبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، بوقف تمويل المطورين العقاريين، لا أساس له من الصحة، لافتًا إلى أن ما تردد مجرد شائعات.

بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إعادة فتح معبر رفح البرى أمام حركتى السفر و الوصول و عبور الحالات الإنسانية و العالقين و كذا المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة عن مواطنى قطاع غزة.





يولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة وثمان وأربعين دقيقة فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من شوال 1439 هجريا الموافق 13 يوليو الجارى، وهو يوم الرؤية.

أكد وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن الوزارة انتهت من تطوير وتحديث مركز معلومات الوزارة بأحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة عالمياً، وبما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد ليقدم أعلي مستوي من الخدمة للمواطنين .





قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إنه بناء على تعليمات مجلس الوزراء ووزراتى البترول وقطاع الأعمال، قررت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة ، زيادة فى سعر طن الأسمدة الأزوتية بواقع 90 جنيها للطن.

تواصل كنترولات الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنهاء أعمال التصحيح وتقدير درجات الثانوية العامة، وكراسات البوكليت تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 خلال الفترة المقبلة.





قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير بشان صادرات البطاطس المصرية لدول أوروبا والخليج، يوضح ارتفاع صادرات المحصول إلى 740 ألف طنا وجارى التصدير .

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى وسن القبول.





أعلن المهندس سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، عن وجود 1.9 مليون مخالفة بناء على الأراضى الزراعية على مساحة 82 ألف فدان، تم إزالة منشآت على مساحة 26 ألف فدان بواقع 32% من مساحة المبانى المخالفة.

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطوات فعلية لاستغلال المخلفات الإلكترونية، والتى تعد بمثابة كنز مهدر، وذلك من خلال إعادة تدويرها لاستخلاص المعادن النفيسة والذهب من 40 ألف طن مخلفات إلكترونية تنتجها مصر سنويا تدر عائد بقيمة تقديرية 100 مليون دولار، فضلا عن التخلص من النفايات السامة بطريقة آمنة.





زار السفير الأردنى بالقاهرة على العايد مقر مؤسسة "اليوم السابع" اليوم الاثنين، برفقة د.ذيب القرالة المستشار الإعلامى فى السفارة الأردنية، وعقد السفير ندوة مع محررى الصحيفة تناولت العديد من الملفات العربية والدولية الهامة، وفى مقدمتها الرد على ما تشيعه وسائل إعلام أمريكية وأطراف غربية عن صفقة القرن المزعومة لتسوية القضية الفلسطينية على حساب دولاً عربية.

عقب تحريك الأسعار الفترة الأخيرة للمواد والسلع البترولية، حاول عدد من الخارجين على القانون بمحافظات الجمهورية استغلال الموقف بتخزين السلع التموينية المدعمة وبيعها فى السوق السوداء، كما قام عدد من التجار بزيادة أسعار السلع البترولية وأنابيب الغاز المنزلى عن الزيادة المحددة من قبل وزارة البترول وتخزينهم لها لإحداث حالة من الارتباك فى السوق المحلى، ونقص الكميات مما يسبب حالة من نفور المواطنين.





بعد إعلان وزارة التربية والتعليم شروط التقدم للمدارس المصرية اليابانية، يقدم "اليوم السابع"، فى النقاط التالية شروط ومعايير التقدم، وأهم المعلومات عن هذه المدارس وفق أحدث إحصائيات أعلنتها الوزارة.

قالت متحدثة باسم مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى (إف.بى.آى)، اليوم الاثنين، إن مسئولين عن إنفاذ القانون اعتقلوا شخصا متهما بمحاولة المساعدة فى مخطط لمنظمة إرهابية أجنبية لشن هجوم فى وسط مدينة كليفلاند بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال الذى يوافق الرابع من يوليو.





أعلن نادى ليفربول الإنجليزى اليوم، الاثنين، تجديد التعاقد مع النجم المصرى محمد صلاح بعقد طويل الأمد، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع "الريدز" طوال الموسم الماضى، وجاء فى بيان النادى، "يؤكد نادى ليفربول لكرة القدم أن محمد صلاح وقع عقداً جديداً طويل الأمد مع النادى"، وسط حالة من السعادة سيطرت على جماهير ليفربول التى تعشق اللاعب.

تُناقش لجنة الكرة بالأهلى ملف بيع المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق، بعد تلقيه عرضاً خرافياً من نادى هبى فورتشن الصينى لشرائه مقابل 9.5 مليون دولار، بجانب بعض الامتيازات الأخرى تصل قيمتها لـ500 ألف دولار، ليصبح إجمالى عرض شراء اللاعب 200 مليون جنيه مصرى.

علم "اليوم السابع" اتفاق مسئولو نادى الزمالك مع السويسرى كريستين جروس على تقاضى 2 مليون و200 ألف دولار سنويا كراتب للمدير الفنى وجهازه المعاون الذى يضم 4 مساعدين .

تأهل منتخب البرازيل إلى الدور ربع النهائى في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في روسيا بعد الفوز الذى تحقق على المكسيك بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات دور الـ 16.