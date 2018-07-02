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الإثنين، 02 يوليه 2018 11:43 ص
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موجة حارة تهب على مناطق فى أمريكا وتستمر حتى عيد الاستقلال

الإثنين، 02 يوليه 2018 09:53 ص
موجة حارة تهب على مناطق فى أمريكا وتستمر حتى عيد الاستقلال الجيش الأمريكى-أرشيفية
رويترز
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قالت الهيئة القومية الأمريكية للأرصاد الجوية إن مناطق فى الغرب الأوسط والساحل الشرقى للبلاد ستشهد اليوم الاثنين درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 37 درجة مئوية على أن تستمر هذه الموجة الحارة على الأقل حتى عطلة عيد الاستقلال يوم الأربعاء.

وقال باتريك بيرك خبير الأرصاد فى مركز توقعات الطقس التابع للهيئة في كوليدج بارك بولاية ماريلاند إن التحذيرات من الحر القائظ تشمل أكثر من 113 مليون أمريكى فى مناطق تمتد من وادى المسيسبى إلى فيلادلفيا وشيكاجو ثم إلى نيويورك وبوسطن وبالتيمور وواشنطن العاصمة.

وأضاف بيرك "حار هى الكلمة الوحيدة لوصف الأمر".

وتابع قائلا إن كتلة من ضغط الهواء المرتفع فوق شمال تنيسى هى السبب في ارتفاع درجات الحرارة لأنها تحبس الهواء الساخن في منطقة واسعة بشرق البلاد.

وأقامت مدن في المنطقة الواقعة بين نهر المسيسبى والساحل الشرقى مراكز تبريد لمساعدة الناس على اتقاء الارتفاع الخطير فى الحرارة.

 


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