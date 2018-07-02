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ملك المغرب: الفساد يعيق التنمية فى أفريقيا

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:48 ص
ملك المغرب: الفساد يعيق التنمية فى أفريقيا ملك المغرب العاهل محمد السادس
(أ ش أ)
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قال ملك المغرب محمد السادس إن الفساد ينخر جسم القارة الأفريقية مما يشكل عقبة أمام إرساء الديمقراطية.

وطالب الملك محمد السادس، خلال كلمة وجهها الى قمة نواكشوط قرأها نيابة عنه مساء الأحد، فى قصر المؤتمرات فى نواكشوط، وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة، بتضافر الجهود والعمل معا للقضاء على الفساد.

وأكد أن محاربة الفساد ينبغى أن توضع فى صميم الأولويات طالما أنه يشكل أكبر عقبة تعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحد من طموح الشباب ، مشيرا إلى أنه لا سبيل إلى النجاح إلا من خلال التزام سياسى صادق وتضافر الجهود المخلصة على مستوى العمل الحكومى ، وعلى صعيد المشاركة المدنية.

وتتواصل فى قصر المرابطين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط القمة الأفريقية التى تنظم تحت شعار (كسب المعركة ضد الفساد: مسار مستدام لتحويل أفريقيا).

 


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