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مكافحة المخدرات تنجح فى إحباط تهريب نصف طن هيروين عبر أودية الشلاتين الجبلية

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:23 ص
مكافحة المخدرات تنجح فى إحباط تهريب نصف طن هيروين عبر أودية الشلاتين الجبلية هيروين - إرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالأشتراك مع الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، من إحباط عملية تهريب كبيرة لكمية من مخدر الهيروين، وصلت لـ 450 كيلو هيروين، وذلك قبل تهريبها بالأودية الجبلية القريبة من منطقة الشلاتين .
 
تفاصيل الواقعة بدأت فور ورد معلومات لفرع الادارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد برئاسة العقيد مروان العيسوى رئيس الفرع، تفيد قيام مجموعة من المهربين بجلب كمية من المواد المخدرة " الهيروين " ودخولها البلاد لتوزيعها على عملائهم من التجار من خلال الاودية الجبلية على الشريط الحدودى بين مصر والسودان .
 
على الفور تم اخطار اللواء مجدى السمرى، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والذى أمر بالتنسيق مع الأحهزة الأخرى وتقنين الإجراءات القانونية وضبط المتهمين .
 
وعقب التأكد من المعلومات الواردة وعمل الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات شارك فيها المقدم شهاب جابر مدير مكتب الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، والنقيب مروان حسن الضابط فى الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط كلا من المدعو "  حسن. ط " 19 سنة عاطل ن، والمدعو " جامع .ع " 19 عاطل ، والمدعو  طاهر ح ١٩ عاطل و" عامر. ب "  22 سنة سائق ومقيم أسوان ابو الريش، داخل سيارة نقل تحمل لوحات معدنية رقم 4725 وبحوزتهم ٤٥٠ كيلو هيروين .
 
 
تم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 
 

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