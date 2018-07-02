مرشح الحزب المحافظ بالمكسيك يقر بهزيمته فى الانتخابات الرئاسية

مكسيكو سيتى(أ ش أ)

أقر مرشح الحزب المحافظ فى المكسيك ريكاردو أنايا بهزيمته فى الانتخابات الرئاسية لصالح المرشح اليسارى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

ونقل راديو ( سوا) الأمريكى اليوم الاثنين، عن أنايا قوله أن نتائج الانتخابات تظهر فوز حزب اوبرادور بالرئاسة بفارق واضح، متمنيا لاوبرادور التوفيق من أجل بقاء المسكيك.

وأفادت تقديرات رسمية للمعهد الوطنى الانتخابى المكسيكى بأن لوبيز أوبرادور حصل على ما بين 51 و53% من أصوات الناخبين.

وكان المرشح خوسيه أنطونيو ميادى من "الحزب المؤسساتى الثورى" قد أقر أيضا فى وقت سابق بخسارته وبفوز اليسار، قائلا "إن أندريس مانويل لوبيز أوبرادور حصل على الغالبية، من أجل خير المكسيك، أتمنى له أكبر النجاحات".