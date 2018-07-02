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محافظ القاهرة يتفقد موقع المنزلين المنهارين بالساحل ويأمر بتشكيل لجنة هندسية

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:58 ص
محافظ القاهرة يتفقد موقع المنزلين المنهارين بالساحل ويأمر بتشكيل لجنة هندسية المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب ــ ماجد تمراز
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تفقد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، منذ قليل، موقع العقارين المنهارين بحى الساحل، ورافقه اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية، والدكتور مجدي شريف رئيس الحى، للوقوف على مستجدات الوضع ومتابعة المتضررين على أرض الواقع.

كما أمر محافظ القاهرة بتشكيل لجنة هندسية من الحى لمتابعة وضع المنزلين بعد انهيارهما، وسرعة توفير مسكن مناسب للأسر التى تسكن المنزلين.

وكان قد حدث انهيار فى المنزلين، 36 و 36 أ شارع الزهرية، بسبب حفر لإنشاء مبنى مجاور لهما بعد أن حصل على رخصة من الحى بالحفر، ولكن لضعف المنزلين انهارا فور تركيب الخوازيق.

وقال مجدي شريف، رئيس حى الساحل، إنه لم يتضرر أحد من السكان أو المارة عدا شخص واحد أصيب فور انهيار العقارين، مشيراً إلى أن سيتم نقل سكان العقارين مكان الإيواء لحين الانتهاء من توفير مسكن ثابت لهم.


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