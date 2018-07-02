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الإثنين، 02 يوليه 2018 05:28 م
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قطاع التفتيش يعقد أول لقاء بقضاة محاكم الأسرة ويحثهم على الفصل فى الدعاوى

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:23 م
قطاع التفتيش يعقد أول لقاء بقضاة محاكم الأسرة ويحثهم على الفصل فى الدعاوى محكمة الاسرة - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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عقد قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل، اليوم الإثنين، مجموعة من اللقاءات مع قضاة محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية، تطبيقا لقرار مجلس القضاء الأعلى، لتوعيتهم وحثهم على الفصل فى القضايا المطروحة أمامهم بالمحاكم، واستمرار القائمين على هذه المحاكم بالعمل خلال شهور فصل الصيف التى تبدأ فيها الإجازة القضائية.

وقال مصدر قضائى، إن قطاع التفتيش القضائى سيواصل عقد لقاءاته مع رؤساء محاكم الأسرة غدا الثلاثاء، والتى يتم خلالها تقديم النصح والاسترشاد لهم فيما هو مطروح أمامهم من دعاوى بهدف توعيتهم لسرعة الفصل فيها، لما لها من أهمية كبيرة للمجتمع المصرى.

وأضاف المصدر، أن دعاوى الأسرة الممثلة فى قضايا الطلاق والخلع والنفقة والرؤية والحضانة وغيرها من النزاعات الأسرية تمثل أهمية بالغة لكل أفراد المجتمع حيث تختص بالزوج والزوجة والأطفال ومن ثمة فهى تحتاج إلى سرعة فى الفصل فيها وما يحققه من انجاز للعدالة، مشيرا إلى أن نسبة الفصل فى الدعاوى تصل إلى 80% وهى نسبة كبيرة يحاول قطاع التفتيش القضائى من خلال هذه التوعية رفع هذه النسبة لتصل لأعلى معدل فى عمليات الفصل.

يأتى ذلك فى إطار ما تواليه وزارة العدل برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، من اهتمام كبير بسرعة الفصل فى جميع النزاعات القضائية المعلقة إيجابا أو سلبا على المجتمع والمتمثلة فى دعاوى وقضايا الأسرة والعمالية والجنائية، من خلال تقديم التوعية لرؤساء المحاكم القائمين على تنفيذ القوانين المتعلقة بها من أجل سرعة انجاز الفصل فيها.


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