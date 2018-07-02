قاتلا سائق توك توك بولاق: حاول الهرب فدفعناه واصطدم بالأرض

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان متهمان بقتل سائق توك توك فى بولاق الدكرور، بتفاصيل ارتكابهما الجريمة أمام رجال المباحث، عقب القبض عليهما، حيث ذكرا أنهما تخصصا فى سرقة مركبات التوك توك بالإكراه من السائقين، من خلال الاعتداء عليهم وبيع التوك توك المسروق لعملائهما.

وأضافا أنهما استوقفا الضحية بحجة توصيلهما إلى مدينة عامر ببولاق الدكرور، وانتهزا فرصة مرورهم بمنطقة نائية، وحاولا الاستيلاء على التوك توك من قائده، إلا أنه حاول مقاومتهما والهرب بواسطة زيادة سرعة التوك توك، وفى محاولة لإيقافه دفعاه فسقط أرضا وأصيب برأسه مما أسفر عن مفارقته الحياة.

ونفى المتهمان حيازتهما لأسلحة خلال ارتكاب الجريمة، وأكدا أنهما لا يستخدمان أى أسلحة فى السرقات التى يرتكبونها.

ومن جانبه ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن النقيب أحمد الأبيض معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تصادف مروره لمتابعة الحالة الأمنية، حيث نجح فى مطاردة المتهمين، وتمكن من ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأضاف المصدر أن اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة كرم النقيب أحمد الأبيض، لنجاحه فى مطاردة المتهمين والقبض عليهما، ودوره فى حفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون.