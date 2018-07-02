فيديو..رئيس مجلس الدولة يحدد "يوم الوفاء" كل عام لتكريم المحالين للمعاش

كتب أحمد عبد الهادى

طلب المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة ، أثناء كلمته في الجمعية العمومية لترقية قضاة مجلس الدولة ، من القضاة بضرورة اتخاذ عادة دائمة دائمة بتحديد يوم 1 يوليو من كل عام.

وجاء ذلك لتكريم الزملاء من القضاة الذين اكتمل عطاؤهم كنوع من التقدير لهم ، والذين أعطوا كل جهدهم في خدمة العدالة ، وأطلق على هذا الْيَوْمَ " يوم الوفاء " ، وصفق جميع القضاة المتواجدين تأييداً لهذا القرار ، ثم طلب من المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة بتسجيل ذلك القرار، لاتخاذه عادة كل عام.