video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديو..رئيس مجلس الدولة يحدد "يوم الوفاء" كل عام لتكريم المحالين للمعاش

الإثنين، 02 يوليه 2018 02:44 م
فيديو..رئيس مجلس الدولة يحدد "يوم الوفاء" كل عام لتكريم المحالين للمعاش المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
طلب المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة ، أثناء كلمته في الجمعية العمومية لترقية قضاة مجلس الدولة ، من القضاة بضرورة اتخاذ عادة دائمة دائمة بتحديد يوم 1 يوليو من كل عام.
 
 
وجاء ذلك لتكريم الزملاء من القضاة الذين اكتمل عطاؤهم كنوع من التقدير لهم ، والذين أعطوا كل جهدهم في خدمة العدالة ، وأطلق على هذا الْيَوْمَ " يوم الوفاء " ، وصفق جميع القضاة المتواجدين تأييداً لهذا القرار ، ثم طلب من المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة بتسجيل ذلك القرار، لاتخاذه عادة كل عام.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو..بدء الجمعية العمومية لترقية قضاة مجلس الدولة

مجلس الدولة

يوم الرفاء

تكريم اعضاء مجلس الدولة

الحوادث

الجمعية العمومية




لا تفوتك
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة