غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل ماليزيا يودى بحياة شخص

أ ف ب

لقى شخص مصرعه، وفقد 18 آخرين بعد أن غرق مركب كان على متنه عشرات المهاجرين الاندونيسيين فى بحر الصين الجنوبى قبالة السواحل الماليزية، بحسب ما قال مسؤولون الاثنين.

وكان المركب يقل 44 شخصا عندما انقلب، مساء الاحد، قبالة سواحل ولاية جوهور، فى جنوب ماليزيا، بينما كان فى طريقه إلى ماليزيا من جزيرة بتام الاندونيسية.

وأفاد المسؤول الكبير فى خفر السواحل الماليزيين سانيفه يوسف، وكالة فرانس برس، أنه تم العثور على جثة امرأة غارقة، فيما تم إنقاذ 25 شخصا اخرين. وتابع أن "هناك 18 شخصا مفقودا. لا نزال نقوم باعمال البحث والإغاثة".